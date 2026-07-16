По меньшей мере три человека погибли в результате удара по Запорожью, который был нанесен тремя российскими управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По словам Федорова, в результате удара повреждения получили частные дома и нежилые здания, часть построек оказалась разрушена. Кроме того, в городе возникли пожары.

Изначально сообщалось о двух погибших и еще одном человеке, который, предположительно, находился под завалами. Позднее глава Запорожской ОВА подтвердил гибель третьего человека.

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты уточняют последствия произошедшего.