Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде назначить исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару министром обороны, а до решения парламента он по поручению главы государства будет временно руководить оборонным ведомством. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», – сказал Зеленский.

По его словам, он провел встречу с Хмарой, в ходе которой стороны обсудили стратегическое видение дальнейших действий Украины, направленных на защиту независимости страны и «принуждение России к дипломатии».

Президент Украины также отметил, что Хмара обладает значительным опытом проведения технологических ударных операций.

«Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа по обеспечению безопасности, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в подразделениях Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины», – указал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от поста министра обороны.