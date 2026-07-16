Новое правительство Венгрии инициировало правоохранительное расследование в отношении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште.

Журналисты напомнили Мадьяру, что ранее он публично обвинял Сийярто «в сговоре с русскими» и заявлял о необходимости расследовать его связи с Россией, поскольку речь могла идти «о государственной измене». Премьер не отказался от своих прежних слов и подтвердил, что «расследование начато».

При этом Мадьяр отметил, что пока не намерен «раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход, так как в деле фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики». «Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», — добавил премьер.

Ранее Сийярто сообщил, что отказывается от депутатского мандата и переходит на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.