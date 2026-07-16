Голосование Верховной рады по кандидатуре главы МВД Украины Игоря Клименко на должность министра обороны сегодня не состоится, поскольку он отказался занять этот пост, заявила депутат Мария Мезенцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Украинские власти пока официально не подтвердили эту информацию. При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что вопрос о назначении министров обороны и иностранных дел будет вынесен на отдельное заседание фракции «Слуга народа», которое пройдет 16 июля, пишет издание.

Тем временем новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий направил в Верховную раду представление с кандидатурами членов нового состава правительства. На должность министра внутренних дел вместо Клименко предложен Иван Выговский. При этом претенденты на посты министров обороны и иностранных дел в документе отсутствуют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто может возглавить Минобороны Украины.