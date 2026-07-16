Американская администрация заявляет, что Иран в ходе продолжающихся контактов с США выражает заинтересованность в достижении соглашения о прекращении боевых действий.

«Я говорила об этом с президентом (США Дональдом Трампом) всего час назад. Иран по-прежнему продолжает вести переговоры с США и заявляет о желании заключить с нами соглашение, поскольку американские вооруженные силы наносят по нему сокрушительные удары», – заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Новые удары по Ирану она объяснила несоблюдением Тегераном обязательств по безопасности мореплавания. По ее словам, Ормузский пролив открыт для судов, которые не направляются в иранские порты и не следуют из них.