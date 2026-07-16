Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэль Перес заработал более $100 тыс., делая ставки на содержание выступлений американского лидера. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По сведениям телеканала, Перес, работающий с Трампом с 2016 года, использовал доступ к текстам готовящихся выступлений президента для ставок на платформе Kalshi, где пользователи прогнозируют, будут ли в публичных речах затронуты те или иные темы. Как утверждается, в некоторых случаях он отменял ставки уже во время выступления, если Трамп отклонялся от заранее подготовленного текста.

После выхода расследования пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Переса отправили в неоплачиваемый административный отпуск. По ее словам, Трамп назвал произошедшее «позором» и лично распорядился об отстранении сотрудника.

Как сообщает ABC, федеральные регуляторы обсуждают с Пересом возможность заключения мирового соглашения. Оно может предусматривать возврат незаконно полученной прибыли, а также запрет на совершение подобных сделок в будущем. При этом федеральные прокуроры Манхэттена отказались возбуждать в отношении него уголовное дело.