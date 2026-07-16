Молдавская бюджетная авиакомпания FLYONE приступила к выполнению прямых регулярных рейсов между Кишиневом и Баку.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Первый рейс по новому маршруту, выполненный 16 июля 2026 года, был встречен в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Полеты по маршруту Кишинев-Баку-Кишинев будут выполняться три раза в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям. Новый маршрут расширяет прямое авиасообщение между Азербайджаном и Молдовой, предлагая пассажирам более удобные и доступные возможности для путешествий.

Начало выполнения рейсов авиакомпанией FLYONE в Баку стало очередным шагом в расширении портфеля авиаперевозчиков и международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев. Новые рейсы будут способствовать укреплению прямого авиасообщения между Баку и Кишиневом, а также дальнейшему росту пассажирской мобильности между двумя странами.

Подробную информацию о расписании рейсов, авиабилетах и других услугах можно получить через официальные каналы продаж авиакомпании FLYONE.