Польские военнослужащие смогут начать подготовку к возможному конфликту еще до официального введения президентом страны военного положения. Об этом сообщил советник министра национальной обороны Польши Мачей Самсонович.

По его словам, министерство разрабатывает нормы, предусматривающие «состояние полной готовности к войне». Они позволят задействовать не только вооруженные силы, но и железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, порты, аэропорты, а также административные структуры.

«Мы не можем ждать полтора года или стандартные два-три года, чтобы что-либо построить», — приводит слова Самсоновича издание Defence24.

Он также отметил, что проект предусматривает, в частности, сокращение ряда процедур для ускоренного строительства критически важных объектов, а также координацию гражданской логистики с потребностями обороны.