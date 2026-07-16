Азербайджан начал экспортировать в Армению пластиковые строительные материалы. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

В июне в Армению было поставлено 1,39 тонны пластмассовых строительных деталей на сумму $5,91 тыс.

Всего в январе–июне 2026 года Азербайджан экспортировал в Армению товаров на сумму $17 млн 128,64 тыс.

Косвенный импорт товаров из Армении в Азербайджан за тот же период составил $960. При этом в июне поставки из Армении в Азербайджан не осуществлялись.

В целом за первое полугодие внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $24 млрд 661 млн, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил $16 млрд 320 млн, импорт — $8 млрд 341 млн. За год экспорт вырос на 26,7%, тогда как импорт сократился на 27,6%.

Положительное сальдо внешней торговли увеличилось в 5,9 раза и достигло $7 млрд 979 млн.