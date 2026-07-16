Компания Dana Gas из ОАЭ, оператор крупнейшего газового месторождения Хор-Мор (Khor Mor) на севере Ирака, приостановила работу основных производственных объектов из-за угроз безопасности и роста напряженности в регионе. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя компании.

Остановка добычи на месторождении привела к снижению объемов выработки электроэнергии в регионе на 2,5 тыс. МВт. Хор-Мор, располагающее значительными запасами газа, остается основным источником топлива для местных электростанций.

Хор-Мор является одним из крупнейших месторождений нефти и природного газа в Иракском Курдистане. Разработкой занимается консорциум Pearl Petroleum, ключевыми участниками которого являются Dana Gas и Crescent Petroleum. Геологические запасы газа на месторождении оцениваются более чем в 300 млрд кубометров.