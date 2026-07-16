Режиссер Никита Михалков заявил, что считает «специальную военную операцию» («СВО») событием, которое заставило многих россиян «очнуться от морока» и переосмыслить происходящее в стране.

«Я считаю, что СВО – может быть, это ужасно звучит – нам Бог послал: очнуться от морока. Многие очнулись. Только все равно мы живем в стране, часть которой воюет и гибнет, а часть – не хочет об этом знать. Война ведь не просто стрельба, дроны, взрывы, бомбы, пулеметы, штурмовики. Война – это национальное самосознание людей, живущих в стране, внутренняя концентрация каждого. После Великой Отечественной люди были сплочены общим горем, общей трагедией и общей победой. И это их объединило», – заявил он.