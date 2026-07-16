Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил ввести мораторий на удары по объектам в акватории Черного моря.

«Даже если не удается добиться полного прекращения боевых действий, можно установить ограничения в ряде критически значимых сфер – в частности, в области безопасности на Чёрном море и энергетической безопасности. Необходимо исключить нанесение ударов по объектам, относящимся к этим направлениям», – заявил Фидан на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции.

По словам главы турецкого МИД, Москва и Киев демонстрируют признаки психологической готовности к установлению режима прекращения огня.

Фидан также отметил, что продолжающийся уже пять лет вооруженный конфликт в Европе приобретает все более катастрофический характер и не имеет никаких оправданий.

Кроме того, министр обратил внимание на усиление эскалации. Он указал, что зона конфликта продолжает расширяться, под удары попадают все новые объекты, прежде всего элементы критической инфраструктуры, а вероятность применения дополнительных видов вооружений еще больше повышает уровень риска.