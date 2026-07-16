Движение пассажирского поезда Баку – Балакен – Баку временно приостановят.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), причиной стала поврежденная железнодорожная инфраструктура на участке Гах – Балакен из-за неблагоприятных погодных условий в Гахском, Загатальском и Балакенском районах.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий повреждений.

Пассажирам, которые приобрели билеты на поезд по этому маршруту на период с 1 по 13 августа, стоимость билетов будет возвращена в полном объеме.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.