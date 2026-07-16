Председатель Института кавказоведения Тбилисского государственного университета, профессор Мераб Чухуа прокомментировал прошедшее в Шуше мероприятие, посвященное черкесской проблематике.

Он сообщил, что 4–6 июля 2026 года в Шуше состоялась международная конференция на тему «Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедии, рабство и страдания». В рамках конференции прошла панельная дискуссия с участием представителей гражданского общества и национальных движений из десяти стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.

По словам Чухуа, для него стало открытием выступление лидера движения «Свободная Саха» Раисы Зубаревой. Она представила доклад о движении за независимость Республики Саха, заявив, что оно возникло в результате многовековой дискриминации и угнетения якутского народа.

Зубарева отметила, что население Саха подвергается дискриминации по этническому признаку, а якутский язык постепенно вытесняется из общественной жизни. По ее словам, несмотря на официальный статус государственного языка в республике, русский язык все больше доминирует в образовании, государственном управлении и информационном пространстве.

На конференции также выступил основатель движения «Правительство Бурятии» Зуртан Халтаров, который рассказал о бурятской национальной идентичности. Он назвал бурят крупнейшим коренным народом Сибири, проживающим на территориях от Енисея до Амура, и заявил, что их основные права и свободы в России игнорируются.

Особое внимание Халтаров уделил опыту Азербайджана. По его словам, Баку продемонстрировал, что сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и построение эффективного государства являются взаимосвязанными процессами.

Он подчеркнул, что для бурятского народа азербайджанский опыт показывает: культурное возрождение и институциональное самоопределение не противоречат модернизации, а, напротив, способны стать ее основой и обеспечить сохранение национальной идентичности в условиях глобальных политических и экономических перемен.

Комментируя итоги конференции, Чухуа отметил, что за последние десятилетия черкесским организациям удалось объединить диаспору и сделать признание геноцида черкесов важной частью своей национальной идентичности и политической программы.

Он напомнил, что Грузия и Украина официально признали геноцид черкесов, совершенный Российской империей. По его мнению, следующими государствами, которые могут внести вклад в восстановление исторической справедливости, способны стать Литва и Азербайджан.

Профессор также заявил, что Азербайджан сумел восстановить территориальную целостность и сформировать устойчивую государственную модель, в которой культура, язык и историческая память стали стратегическими ресурсами нации.

По его мнению, Азербайджан может стать площадкой для проведения международных форумов, посвященных истории и национальной памяти коренных народов Кавказа. Он добавил, что кавказские народы рассчитывают на поддержку Баку в вопросах признания геноцида, самоопределения и борьбы за свободу.

Чухуа также провел параллели между геноцидом черкесов, пик которого пришелся на 1864 год, и событиями в Ходжалы в 1992 году.

По его словам, несмотря на различия в исторических эпохах и геополитических условиях, эти трагедии имеют сходства в методах, стратегических мотивах и последствиях для национальной памяти.

Среди общих черт он назвал преднамеренные этнические чистки, насильственное изгнание населения и нападения на мирных жителей, пытавшихся спастись.

Чухуа заявил, что во время геноцида черкесов царская Россия изгнала с Кавказа большую часть черкесского населения, а выжившие были насильно переселены в Османскую империю.

Говоря о Ходжалы, он отметил, что мирные жители были атакованы при попытке покинуть окруженный город. В результате трагедии погибли 613 человек, включая женщин и детей.

Еще одним сходством профессор назвал применение жестокости как психологического оружия, направленного на запугивание населения и подавление сопротивления.

По его словам, в ходе Кавказской войны российские войска уничтожали населенные пункты, использовали голод как средство ведения войны и проводили массовые расправы. В Ходжалы, как отметил Чухуа, международные наблюдатели и журналисты зафиксировали многочисленные свидетельства жестокого обращения с погибшими.

Он также подчеркнул стратегическое значение обеих территорий. По его оценке, опустошение Черкесии рассматривалось Российской империей как необходимое условие для установления полного контроля над Кавказом и северо-восточным побережьем Черного моря.

Ходжалы, в свою очередь, имел важное географическое положение, находился на пересечении ключевых маршрутов Карабаха и располагал единственным действующим аэропортом в регионе.

В завершение Мераб Чухуа заявил, что объединяющим фактором этих трагедий он считает имперскую политику России, направленную, по его словам, на уничтожение и подчинение народов.

По его мнению, восстановление исторической справедливости возможно лишь после окончательного отказа от российской имперской модели.