Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) предварительно назвало лаваш причиной массового пищевого отравления на поминках в Гяндже и Самухском районе.

Как сообщает АПБА, в ходе первичных эпидемиологических исследований были проанализированы продукты, употребленные на всех трех поминальных церемониях. Общим фактором риска признан лаваш.

«Установлено, что использованный на церемониях лаваш незаконно производился в домашних условиях и продавался. Отобраны образцы продукции. Дополнительная информация будет представлена по итогам лабораторных исследований и проверки условий производства», — говорится в информации.

АПБА еще раз рекомендует гражданам приобретать продукты питания только у зарегистрированных производителей и в торговых объектах, работающих в соответствии с требованиями безопасности, а также воздерживаться от употребления продуктов неизвестного происхождения, изготовленных и выставленных на продажу в домашних условиях.

Напомним, что Агентство незамедлительно начало расследование по фактам отравления 7 человек 12 июля в городе Гяндже, 3 человек 14 июля в городе Гяндже и 12 человек 15 июля в Самухском районе.