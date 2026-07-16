Азербайджан и Армения уже живут в условиях реального мира, однако для подписания окончательного мирного соглашения необходимо устранить остающиеся правовые препятствия.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью агентству Reuters, данном на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы живем в условиях настоящего мира. Для Азербайджана и Армении мир — это не просто что-то написанное на бумаге или содержащееся в декларации, это реальность», — сказал Гаджиев, отметив расширение прямых контактов между двумя странами и увеличение поставок азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

При этом он подчеркнул, что позиция Баку относительно Конституции Армении остается неизменной.

«Форма конституционных изменений — это внутреннее дело Армении. Для Азербайджана важно, чтобы положения, которые мы рассматриваем как территориальные претензии к нашей стране, были официально отменены — будь то путем принятия новой конституции или с помощью другого правового механизма», — отметил помощник президента.

По его словам, после решения этого вопроса препятствий для подписания окончательного мирного соглашения не останется. При этом Гаджиев подчеркнул, что одной лишь публикации проекта изменений недостаточно — они должны быть официально закреплены.

Кроме того, помощник президента сообщил, что Азербайджан получил от США «серьезные и позитивные сигналы» относительно реализации проекта транспортного коридора TRIPP.

«Наша позиция заключается в том, что этот проект должен быть реализован как можно скорее», — заявил он.

Гаджиев также сообщил, что строительство инфраструктуры на азербайджанской стороне, ведущей к Зангиланскому району, в основном завершится к концу 2026 года. После этого она сможет быть соединена с транспортной инфраструктурой Армении и Турции.