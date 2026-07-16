Делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев в ходе официального визита в Беларусь посетила ряд военных объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация побывала на авиабазе ВС Беларуси и в отдельной десантно-штурмовой бригаде. Гостям продемонстрировали образцы военной и специальной техники, находящейся на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Велиев посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, а также предприятие государственного военно-промышленного комплекса. Азербайджанской делегации рассказали об организации подготовки операторов беспилотников и принципах работы учебно-тренировочных комплексов.

В рамках визита делегация также посетила в Минске бюст Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева. Азербайджанские военные возложили к нему цветы и почтили память героя.