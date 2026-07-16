Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице главы государства в соцсети X.

«Благодарю вас за то, что вы разделяете взгляды, озвученные мною в выступлении на Глобальном медиафоруме в Шуше. Менее чем за месяц до первой годовщины исторического Вашингтонского саммита я хотел бы вновь выразить искреннюю признательность за вашу неоценимую роль в обеспечении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Ваше лидерство внесло исторический вклад в приближение нашего региона к миру, стабильности и процветанию. Вы действительно — Человек мира»», – говорится в сообщении.

Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social ссылку на статью Breitbart News, посвященную выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева.