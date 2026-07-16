Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует применять санкции к игрокам сборной Аргентины из-за политического баннера до окончания чемпионата мира, сообщила испанская радиостанция Cope.

По данным источника, ФИФА намерена открыть дисциплинарное производство по данному эпизоду. При этом окончательное решение будет принято уже после финального матча чемпионата мира, в котором сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Встреча состоится 19 июля.

После полуфинального матча с Англией футболисты сборной Аргентины вышли на поле с баннером с надписью: «Мальвинские острова — аргентинские».