Самвел Карапетян, российский олигарх армянского происхождения и по совместительству лидер партии «Сильная Армения», продолжает свои попытки разыграть на армянских выборах «карабахскую карту». Как с умилением сообщают его сторонники, Карапетян встретился с группой «вынужденных переселенцев из НКР». Правда, непростых, а с приставкой «VIP». В частности, на встрече присутствовали бывший «госминистр НКР» Артак Бегларян, «экс-спикер парламента» Ашот Гулян и т. д.

Нет, прямых обещаний «бороться за возвращение Арцаха» Самвел Карапетян вроде бы не озвучивал. Он рассуждал о необходимости сохранить арцахскую культуру, а также создать условия достойного проживания карабахцев в Армении. В случае победы на предстоящих парламентских выборах Карапетян намерен также в максимально сжатые сроки добиться возвращения пленных из Азербайджана: «В тюрьме Баку мои друзья, и вопрос их возвращения должен быть в приоритете». И попутно обещал создать уже в Армении «свой маленький Арцах».

Вроде бы всё благопристойно. Но тем не менее очевидно: речь идёт о постоянных попытках реанимировать тему притязаний на Карабах. Со всеми вытекающими. Да, Карапетян не обещает наутро двинуть войска, но «создавать Азербайджану проблемы» он уже грозил. И, похоже, начал действовать, не дожидаясь своей победы на выборах.

Более того, о многом говорит и выбор термина — «вынужденные переселенцы». Так, напомним, называли жителей оккупированных Арменией районов Азербайджана, которые вынуждены были бежать, спасаясь от «этнических чисток». Это международный термин. Для того чтобы считаться беженцами, надо пересечь границу, а люди, вынужденные покинуть свои дома, но оставшиеся на территории своей страны, именуются вынужденными переселенцами. Но каким образом «вынужденными переселенцами» оказались Ашот Гулян, Артак Бегларян и т. д.? В компании Карапетяна Карабах по-прежнему считают территорией Армении? Это уже не очень завуалированные территориальные претензии к Азербайджану. Такая милая тактика мелких провокаций.

А это уже заставляет озвучивать и совсем неприятный вопрос: насколько велика опасность, что в случае прихода к власти реваншистов вашингтонские договорённости между Баку и Ереваном будут сорваны? И тем более будут сорваны договорённости в Праге, где Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана? Именно за переговоры в Праге, напомним, нынешнего премьер-министра Армении «клюют» не только ереванские реваншисты, но и представители определённых кругов России.

Начистоту говоря, «подписать и не выполнить» — традиционный ход армянской дипломатии. Но на сей раз цена вопроса многократно выше. Во-первых, такой срыв договорённостей — это большой риск испортить отношения и с Евросоюзом, и с США. Как бы западные страны ни практиковали двойные стандарты, в какой-то момент и там может лопнуть терпение. Но самое главное — на подобные провокации ответит уже Азербайджан.

А вот здесь лучше посмотреть на ситуацию трезво и без иллюзий. О том, что альтернативой «плохому миру» является вовсе не «лучший мир», а война, предупреждал ещё в конце девяностых первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

К тому же соблюдение любых договорённостей — улица с двусторонним движением: если Армения откажется от достигнутых договорённостей, то это существенно расширит свободу рук уже для Азербайджана. Наконец, постоянное провоцирование напряжённости повышает риск перехода к силовому сценарию, а тут, как многократно отмечалось, расклад сил не обещает Армении ничего хорошего. Так что об опасности тех игр, которые затевает на карабахской теме Самвел Карапетян, армянским избирателям стоит подумать заранее.