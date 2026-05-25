Складывается впечатление, что в ходе предвыборной кампании в Армении основные кандидаты в премьер-министры… забыли об Армении. Основной темой предвыборных дискуссий и дебатов был и остается Азербайджан. В минувшие выходные на этом поприще отличился российский олигарх и лидер прокремлёвской партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

Он заявил, что в случае прихода к власти примет «закон о запрете на покупку недвижимости азербайджанцами» в Армении. «Если мы не сможем это предотвратить, все наши экономические проекты окажутся нереализуемыми, поскольку рабочие места достанутся азербайджанцам. Поэтому уже на первом заседании нашего правительства мы примем важнейший закон — мы назвали его законом “предотвращения Сафарова”», — заявил Карапетян. Кроме того, российский олигарх армянского происхождения пообещал, что «будет использовать свои связи для усиления проблем Азербайджана».

Нацистские убеждения Самвела Карапетяна и постоянные попытки политиков реваншистского лагеря запугать потенциальных избирателей тем, что вот-вот в Армению хлынут этнические азербайджанцы, для которых якобы уже строят школы, в общем-то, не секрет. Но теперь Самвел Карапетян делает следующий шаг и уже обещает «проблемы» Азербайджану.

Дело даже не в том, что господину Карапетяну надо ещё одержать победу на выборах и занять пост премьер-министра. Что, мягко говоря, не гарантировано. Вопрос в другом: а какие именно проблемы может создать Самвел Карапетян, даже занимая пост главы правительства Армении?

Возможно, конечно, что реваншистам рисуется этакий «сценарий мечты»: вот сейчас армянская армия, во главе которой стоит уже не «давачан Никол», а «патриот Самвел», наутро после его избрания переходит в наступление, возвращает ранее освобождённые от армянской оккупации территории, пересекает бывшую линию соприкосновения, захватывает Гянджу, Габалу, а если повезёт, то и Баку… Но в реальности расклад сил к подобному сценарию не располагает. И это ещё мягко сказано.

На дворе уже не девяностые, а двадцатые годы XXI века, азербайджанская армия сначала одержала блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне, потом провела антитеррористические рейды осенью 2023 года, и сейчас она, по подсчётам специалистов, сильнее, чем в 2020-м и 2023-м годах. Так что о масштабных наступательных операциях лучше не мечтать.

Более того, никуда не исчезла и ответственность. Одно дело — устраивать агрессию в начале девяностых. И совсем другое — сейчас, когда политический вес и авторитет Азербайджана возросли многократно. Это в девяностые четыре резолюции СБ ООН по Карабаху могли так долго оставаться на бумаге. Сегодня Азербайджан уже показал, что может выполнять такие международные решения своими силами. Причём, скорее всего, и сам Карапетян это понимает. В отличие от Пашиняна в 2021-м году, он не обещает прямо «вернуть города». Другое дело, что Армении вполне по силам устраивать мелкие провокации на границе — и на согласованных, и на пока ещё условных участках.

Строго говоря, опыт приграничных провокаций у Армении тоже есть. И достаточно невесёлый. Можно вспомнить, чем закончились попытки «играть мускулами» у озера Гарагель и вулкана Беюк-Ишыглы. Другое дело, что такая провокационная активность, без сомнения, отбросит мирный процесс назад. И, не исключено, вернёт регион к «конфликтному измерению».

А вот тут уже не получится не озвучить и такой вопрос: было ли это заявление результатом исключительно предвыборной риторики? Или он выполняет заказ внешних игроков, включая и определённые круги в РФ? Особенно тех, кто продолжает «клевать» Пашиняна за договорённости в Праге, где Армения признала Карабах территорией Азербайджана?

Впрочем, что такое война с расчётом на зарубежную поддержку, надо полагать, в Армении хорошо знают. И когда политики вроде Самвела Карапетяна обещают «создать проблемы для Азербайджана», надо понимать, что на такую политику Азербайджан ответит. И какими проблемами это обернётся уже для Армении, лучше просчитать заранее.