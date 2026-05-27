Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны провели всестороннее обсуждение текущего состояния и перспектив стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах, а также по региональной и международной повестке.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами в интересах народов и региона в целом.