Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали в ереванском аэропорту Устав о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

15:57 Госсекретарь США Марко Рубио с женой Жанетт прибыл в Ереван, у трапа его встретил глава МИД Армении Арарат Мирзоян с супругой Гоар.

Запланировано подписание меморандума о взаимопонимании, сообщал ранее Госдеп. Содержание документа не раскрывалось.

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Арарат Мирзоян встретится с Рубио в аэропорту, а пресс-конференция состоится в президентском зале аэропорта.