Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер – министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на полях заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке обсудили расширение сотрудничества в энергетике, включая поставки СПГ. Об этом сообщает пакистанское внешнеполитическое ведомство.

«Обе стороны высоко оценили исторические оборонные связи и мощный импульс, заданный руководством премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также была достигнута договоренность о расширении экономического сотрудничества за счет оптимизации соглашений о преференциальной и транзитной торговле, а также о расширении взаимодействия в энергетике и поставках СПГ», – говорится в сообщении министерства, опубликованном в соцсети X.

Стороны также подтвердили приверженность Уставу ООН, принципам суверенитета и территориальной целостности государств, а также подчеркнули важность участия стран Глобального Юга в формировании более справедливого международного порядка.