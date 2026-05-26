Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо глава азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

«По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания.

Хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации наших отношений, чтобы в полной мере использовать потенциал двустороннего сотрудничества — как в рамках диалога по региональным вопросам, так и в сферах экономики, культуры и образования.

Надеюсь, что в духе партнерства нам удастся преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, хотел бы также вновь подчеркнуть полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, что позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона».

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.