Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева означает, что у них есть «лишние» дипломаты и они готовы «сократить численность персонала» диппредставительств.

«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал Медведев в соцсети X.

Ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты останутся в Киеве, несмотря на предупреждения Москвы о возможном массированном ударе по украинской столице.

Накануне МИД России анонсировал удары «по центрам принятия решений» на территории Украины. Также российское внешнеполитическое ведомство «призвало иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев».