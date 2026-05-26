Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Как сообщает «КоммерсантЪ», соответствующий сигнал содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева, направленном в армянское Министерство территориального управления и инфраструктур.

В Москве считают, что дальнейшее продвижение Армении к Европейскому союзу способно поставить под угрозу существующую базу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Документ 2013 года предусматривал поставки в Армению российского газа, топлива и алмазов без экспортных пошлин и на льготных условиях, увязанных с внутренним потреблением.

Издание отмечает, что в настоящее время эти поставки остаются критически значимыми для армянской экономики, так как страна практически полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает из России основную часть нефтепродуктов.