Средняя цена азербайджанской нефти Azeri Light в январе–апреле составила около $91,5 за баррель при заложенной в бюджете $65. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV.

«В государственном бюджете средневзвешенная цена на нефть установлена на уровне $65. Средняя цена продажи в $91,5 увеличивает доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Точно так же цены на газ выше цифр, предусмотренных в бюджете. Это также оказывает положительное влияние на бюджетные поступления. То есть наши доходы растут, и положительное влияние этих цифр, безусловно, позволит нам более оптимально управлять бюджетными доходами», – отметил Бабаев.

Министр также напомнил, что любой государственный бюджет верстается с дефицитом, и для финансирования последнего предусматривается заимствование.

«Наши дополнительные доходы позволят минимизировать дополнительное заимствование в течение текущего года. Эти доходы будут использованы именно для покрытия данного дефицита. Параллельно большая часть нефтяных доходов также пойдет на увеличение резервов Нефтяного фонда», – пояснил глава Минфина.