Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стал новый лидер военного крыла движения ХАМАС Мухаммед Уде.

«Мы атаковали сейчас лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Уде», — написал израильский премьер в соцсети X.

По словам Нетаньяху, руководитель военного крыла движения ХАМАС принимал участие в организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля пока не подтверждает его гибель — последствия удара и судьба предполагаемой цели остаются неизвестными.

Между тем, как сообщает Al Jazeera со ссылкой на местную больницу, в результате атаки погибли три человека, более 20 получили ранения.