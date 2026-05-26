Азербайджан демонстрирует один из лучших в мире показателей в сфере политики заимствований, а совокупный государственный долг к концу года ожидается на уровне около 20% ВВП, заявил в интервью АзерТАдж и AzTV министр финансов Сахиль Бабаев.

«Сегодняшний наш показатель ниже, к концу года мы осуществим некоторые определенные заимствования, чтобы полностью обеспечить бюджетные расходы», – сказал Бабаев.

По его словам, с этой точки зрения в мире очень мало стран, имеющих долг до 20% ВВП. В большинстве стран эти показатели достигают 100% ВВП, добавил министр.

«Одной из наиболее важных цифр в рамках этого долга является то, что наш внешний долг в целом составляет приблизительно 6,3% ВВП. Это один из лучших показателей и если мы сравним с прошлым годом, то к 1 мая этого года наш внешний долг сократился еще примерно на 8%. С точки зрения данного параметра стабильные показатели Азербайджана сегодня однозначно являются образцовыми», – подчеркнул глава Минфина.