Танкер подвергся обстрелу в 60 морских милях к востоку от столицы Омана Маската, сообщает Британский морской торговый операционный центр (UKMTO).

Согласно данным, поступившим от капитана судна, взрыв произошел на левом борту в кормовой части танкера. Он также сообщил, что часть топлива вылилась в море. Экипаж и судно при этом находятся в безопасности.

В настоящее время власти проводят расследование инцидента. Британский морской торговый операционный центр (UKMTO) призывает суда проявлять осторожность при прохождении данного района и сообщать о любой подозрительной активности.

Согласно данным UKMTO, в период с 28 февраля по 26 мая в акватории Аравийского залива, Ормузского пролива и Оманского залива зарегистрировано 52 инцидента с судами. Из них 28 атак, 22 случая подозрительной активности и два угона.