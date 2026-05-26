В последние годы одним из наиболее чувствительных вопросов для Азербайджана постепенно становится продовольственная безопасность. Последствия пандемии COVID-19, война в Украине, нарушения глобальных логистических цепочек, а в последнее время и риски вокруг Ормузского пролива усилили давление на мировые рынки продовольствия и транспортировки товаров. Для Азербайджана, сохраняющего значительную зависимость от импорта по ряду продовольственных категорий, импортируемая инфляция оказалась особенно чувствительной.

Наиболее заметный рост цен пришелся на 2022–2023 годы. По данным Государственного комитета статистики, инфляция в Азербайджане составила 13,9% в 2022 году и 8,8% в 2023 году, при этом продовольственные товары дорожали опережающими темпами. В 2025 году рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил около 6,8%.

По различным оценкам, совокупный рост цен на продукты питания в Азербайджане за 2021–2025 годы мог превысить 50%, что фактически привело к заметному удорожанию базовой потребительской корзины населения.

При этом, несмотря на благоприятные климатические условия, наличие водных и земельных ресурсов, а также производство значительной части продовольственной продукции внутри страны, развитие сельского хозяйства в Азербайджане по-прежнему не соответствует существующему потенциалу. На практике аграрный сектор остается недостаточно эффективным, а зависимость по ряду ключевых продовольственных категорий от внешних поставок сохраняется.

Неслучайно, что данные вопросы поднимались в ходе совещания, посвященного развитию сельского хозяйства, прошедшего под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства достаточно откровенно выразил неудовлетворенность текущим состоянием дел в аграрной сфере, указав на сохраняющиеся системные проблемы, низкую эффективность использования ресурсов и несоответствие результатов имеющемуся потенциалу страны.

Системная зависимость сохраняется по ряду ключевых направлений, включая импорт зерновых, кормов для животноводства, растительных масел и сахара-сырца. Несмотря на наличие перерабатывающей промышленности, сырьевая база во многих случаях остается импортозависимой, что делает внутренний рынок чувствительным к внешним ценовым и логистическим колебаниям.

Очевидно, что Азербайджан объективно не способен полностью обеспечить себя всеми видами сельскохозяйственной продукции в силу климатических, водных и структурных ограничений. Однако потенциал для существенного наращивания внутреннего производства по целому ряду направлений сохраняется.

Сложная ситуация складывается и в сфере животноводства. Формально, по официальной статистике, внутреннее производство покрывает около 84% потребностей страны в говядине, а остальной объем обеспечивается за счет импорта. Однако динамика цен и ситуация на рынке указывают на то, что растущий спрос на мясную продукцию все чаще опережает внутренние возможности производства.

Показательной в этом плане является ситуация накануне праздника Курбан байрамы, когда стоимость килограмма баранины и овчины на рынке оценивается уже примерно в 19–20 манатов, тогда как еще около пяти лет назад цены находились в диапазоне 11–14 манатов за килограмм. Фактически речь идет о росте стоимости мяса почти в полтора-два раза за относительно короткий период.

Дополнительное давление на отрасль оказывают высокая стоимость комбикормов, зависимость от импортной кормовой базы, а также хронические проблемы нерационального использования земельных ресурсов, включая самовольный захват земель и их нецелевую эксплуатацию.

Впрочем, вопрос сельского хозяйства для Азербайджана связан не только с производством продовольствия, но и с социальной устойчивостью регионов и демографическим балансом страны. Низкие и нестабильные доходы в аграрном секторе, особенно среди мелких фермеров, продолжают стимулировать отток населения в Баку и крупные города, усиливая нагрузку на транспорт, жилье и коммунальную инфраструктуру столицы.

В ходе совещания президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорил о необходимости не только остановить миграцию из сел, но и создать условия для возвращения населения в регионы. Именно этим объясняется ставка властей на развитие агропарков, переработки, занятости и модернизацию сельского хозяйства в рамках программы до 2030 года.

На фоне нестабильности мирового продовольственного рынка, войн и нарушений логистических цепочек Баку усиливает внимание к вопросам продовольственной безопасности, водных ресурсов и эффективности землепользования. Прежняя экстенсивная модель развития сельского хозяйства, основанная на расширении посевных площадей и высоком потреблении воды, постепенно исчерпывает себя. Неслучайно, в последние годы ускорилась модернизация ирригационной системы, реконструкция магистральных каналов и строительство новых водохранилищ на фоне растущего дефицита воды и климатических изменений.

Однако одной лишь модернизации инфраструктуры уже недостаточно. Необходима более глубокая перестройка самой концепции развития сельского хозяйства, основные элементы которой уже заложены в государственных программах и стратегии развития аграрного сектора. Важно, чтобы эти планы не остались исключительно на бумаге, а сопровождались реальными структурными изменениями, ростом эффективности производства и созданием устойчивой экономической базы для регионов. Ведь Азербайджан обладает уникальными природно-климатическими условиями, а их эффективное использование потенциально способно вывести страну в число ведущих региональных и даже мировых производителей по целому ряду направлений сельскохозяйственной продукции.