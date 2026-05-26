Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 мая провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев и Пезешкиан поздравили друг друга со священным праздником Гурбан байрамы, пожелали народам Азербайджана и Ирана процветания и достатка.

Иранская сторона еще раз поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь в тяжелые для исламской республики дни.

В свою очередь Алиев отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом — как в хорошие, так и в трудные времена.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений.