Китайская компания China Offshore Oil Engineering Company (COOEC) проявляет интерес к участию в разработке азербайджанского месторождения «Абшерон» в Каспийском море, сообщает пресс-служба SOCAR.

Вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов и заместитель генерального директора COOEC Ван Вэй обсудили перспективы сотрудничества в рамках проекта.

«В ходе встречи были рассмотрены возможности потенциального партнерства между двумя компаниями и подчеркнута важность расширения связей», – говорится в информации.

В ходе переговоров китайской стороне была представлена подробная информация о стратегических целях SOCAR и реализуемых компанией энергетических проектах на суше и на море.

Также стороны обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что COOEC является крупнейшей инженерно-строительной компанией Китая, объединяющей проектирование, закупки, строительство, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание морских нефтегазовых объектов, а также объектов по производству СПГ, морской ветроэнергетики, нефтепереработки и химической промышленности.