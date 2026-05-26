Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что граждане Армении могут лишиться миграционных послаблений в России, если Ереван утратит статус стратегического союзника Москвы.

По его словам, речь идёт о возможности длительного пребывания без регистрации и упрощённом трудоустройстве. Толстой подчеркнул, что в случае пересмотра отношений Армения перейдёт на общий миграционный режим для иностранцев.

Российский депутат также заявил, что антироссийские заявления армянских властей ставят под вопрос деятельность армянского бизнеса и диаспоры в РФ.

По мнению Толстого, дальнейшее развитие ситуации зависит от выбора армянского народа.

Ранее российский депутат также заявлял, что Москва начнёт принимать меры, чтобы «вразумить тех армянских политиков», которые, по его словам, решили, что могут обойтись без России.