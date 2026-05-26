Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Также стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Маршрут Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

Церемонию подписания документов провели министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

Помимо прочего был подписан также рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.

«Не будет преувеличением сказать, что стороны перешли на исторически беспрецедентный этап, учитывая постоянные двусторонние процессы развития», — отметил после подписания Мирзоян.