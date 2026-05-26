Армянская логика, которая опирается на некоем «зазеркалье», когда правда выглядит кривдой, и наоборот, давно уже не удивляет никого. Острословы даже анекдоты сочиняют про армян, которым при наличии фактов ничего не докажешь. С этим все понятно. Но поражает другое: удивительное и пока непонятное науке свойство данной логики легко преодолевать расстояния в тысячи километров, и океан – не помеха.

Итак, «армянской логикой» заразились ни где-нибудь, а в самой Америке. На днях Комиссия США по вопросам религиозной свободы опубликовала доклад, где раздел, посвященный Азербайджану, фактически повторяет тезисы армянского лобби и содержит целый ряд лживых утверждений. К примеру, авторы «документа» заявляют, что армянские религиозные объекты в «Нагорном Карабахе» (кавычки Minval) и прилегающих районах продолжают находиться под угрозой после восстановления Азербайджаном контроля над своими территориями в 2020 и 2023 годах.

Согласитесь, что уже по данной формулировке эту комиссию следовало бы распустить без права на реабилитацию. Посудите сами: как можно строчить пространный доклад о том, о чем и понятия не имеешь. Члены комиссии, спустя шесть лет после 44-дневной войны, не в курсе, что такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», не существует. Есть Карабахский экономический регион. И сей факт неоспорим, закрепленный как политически, так и юридически.

Тем не менее комиссия продолжает использовать терминологию, активно продвигаемую армянской стороной. Складывается впечатление, что авторы доклада предпочли опираться не на объективные данные, а на материалы армянских организаций и СМИ. В документе также говорится о якобы разрушенных и поврежденных религиозных памятниках, что, по утверждению комиссии, подтверждается спутниковыми снимками. В связи с этим возникает резонный вопрос: а почему такая же «озабоченность» не проявлялась на протяжении почти тридцати лет армянской оккупации азербайджанских территорий? Именно в этот период были разрушены и осквернены десятки мечетей, кладбищ и памятников азербайджанской культуры. В оставшихся полуразрушенных «домах Божьих» содержали скот, уничтожали наше религиозное наследие.

По официальным данным, на оккупированных территориях насчитывалось 403 историко-религиозных памятников, из которых 67- мечети, 144 — храмы, 192-святилища.

63 из 67 мусульманских мечетей (13 в Шуше, 5 в Агдаме, 16 в Физули, 12 в Зангилане, 5 в Джебраиле, 8 в Губадлы и еще 8 в Лачине) полностью разрушены армянами, четыре мечети разрушены частично.

Но и это еще не все. Подобное отношение армянские вандалы проявляли не только к азербайджанскому религиозному наследию, но и грузинским братьям по религии. В 2019 году армянские националисты сознательно разрушили уникальную древнюю грузинскую церковь в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета. Факт уничтожения церкви Святого Степана в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета зафиксировало Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии. Проводимые «работы» в церкви Агентство квалифицировало как вандализм, о чем написало на своей официальной странице в Фейсбук.

Кроме того, в руины на территории Армении были превращены уникальные грузинские монастыри Кобаири, Хневанки, Срвеги, Киранци, монастырь Худжаби. Многие монастыри были подвержены актам вандализма, незаконному переделу, что делает невозможным в будущем идентификацию данных объектов как памятников истории грузинского народа. И все это время спутники были слепы? А комиссия просто спала, и проснулась в нужный ей момент?

Да и о каком армянском наследии может идти речь? Сегодня же под видом «армянского культурного наследия» армянское лобби посредством вышеуказанной комиссии пытается представить албанские храмы, всякого рода «нахалстрои» , а также памятники и бюсты лицам, связанным с вооруженными формированиями и терроризмом в качестве «тысячелетнего культурного наследия». Хотя армяне были переселены на Южный Кавказ лишь в первой половине XIX века. Грибоедов не даст соврать.

При этом Азербайджан неоднократно заявлял, что исторические и религиозные памятники, имеющие реальную культурную ценность, находятся под охраной государства. В данном контексте следует отметить, что в самом центре Баку стоит армянская церковь, которая сохраняется и охраняется государством. Этот факт сам по себе разрушает попытки представить Азербайджан страной, где якобы существует политика религиозной нетерпимости.

Но даже при наличии подобного нагромождения лжи — не это главное. Вот краткий абзац из доклада: «родственники армянских заключенных сообщают, что армянским заключенным запрещено получать предметы религиозного характера, включая Библию, хотя правительство Азербайджана утверждает, что у задержанных есть возможность пользоваться религиозными материалами».

Дискурс самого доклада очевиден: представить азербайджанцев как людей, у которых нет ничего святого. Проще говоря, безбожниками. Только вот «маленький» нюанс сводит на нет все потуги авторов доклада. Параллельно с публикацией доклада армянские СМИ распространили заявление Рубена Варданяна, переданное во время его телефонного разговора с семьей. Фактически речь идет о публичном политическом обращении, своего рода манифесте, которое без препятствий было озвучено и позже растиражировано армянскими медиа. «Манифест из тюрьмы» адресован был Николу Пашиняну. Ничего нового: Пашинян-предатель, сдал «арцах» и так далее. Разве что обращение было приправлено «китайско-западным соусом» в виде высказываний Лао-цзы и Эриха Ремарка.

Сами по себе слова Варданяна особого значения не имеют, вопрос в другом: если «злые» азербайджанцы якобы препятствует доступу к религиозной литературе, в частности чтению Библии, то каким образом заключенному предоставляется возможность телефонного общения и передачи политических заявлений? Неужто для того, чтобы дать европейским и западным организациям очередной повод для очернения имиджа Азербайджана?

Ясно одно: главная цель доклада – не защита религиозных ценностей, а банальная попытка сформировать негативный образ Азербайджана. Впрочем, этим они занимаются не первый год. Только проблема для наших злопыхателей в том, что у Баку давно уже выработан иммунитет против таких клеветнических нападок. Как говорится, собака лает — караван идет…