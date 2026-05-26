Совет Европейского Союза принял решение продлить на один год, до 28 мая 2027 года, действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, репрессии против населения и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в РФ.

В документе подчеркивается, что действующие санкции Евросоюза в настоящее время затрагивают 72 физических и одно юридическое лицо.

В отношении лиц и организаций, включенных в санкционный перечень ЕС, действует режим замораживания активов. Кроме того, гражданам и компаниям стран Евросоюза запрещено предоставлять им какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы. Для физических лиц также предусмотрен запрет на въезд на территорию сообщества.

«ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте войны России против Украины», – говорится в коммюнике.