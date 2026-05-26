Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.



«Уважаемый президент Алиев,

Хочу поздравить Вас и великий народ Азербайджана с Днём независимости.

После исторического мирного саммита в Вашингтоне в августе 2025 года мы совместно работали над восстановлением наших отношений, кульминацией чего стало подписание вице-президентом Вэнсом Хартии о стратегическом партнерстве с Вами 10 февраля 2026 года в Баку. Мы углубляем наше партнерство в вопросах региональной связанности, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности и рассчитываем продолжить взаимодействие по этим и другим направлениям.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем усилия Азербайджана по продвижению мирного соглашения, парафированного в августе прошлого года, включая продолжающийся процесс делимитации границы, освобождение четырёх армянских заключенных в январе 2026 года, поставки топлива в Армению и инициативу «Мост мира», объединяющую гражданские общества двух стран.

Мы рассчитываем и дальше укреплять наше стратегическое партнерство в ближайшие годы и десятилетия.

Наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана».

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.