Азербайджан планирует к 2030 году снизить долю нефтяных поступлений в государственном бюджете до 30%, при этом около 70% доходов казны будет формироваться за счет ненефтяного сектора, заявил министр финансов Сахиль Бабаев в интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV.

«У нас есть основные приоритеты. Эти приоритеты будут постоянно соблюдаться в нашей расходной политике. Во-первых, обороноспособность нашей страны, обеспечение безопасности страны — все финансовое обеспечение этого всегда будет сохраняться в государственном бюджете. Программа «Великое возвращение» — обеспечение достойного возвращения наших граждан на освобожденные территории. Поэтому финансовое обеспечение программы «Великое возвращение» всегда будет в нашем бюджете», – отметил Бабаев.

По его словам, основные приоритеты включаются в бюджетные параметры и на 2027 год, и на последующий период.

«Параллельно в этот период мы будем серьезно работать над тем, чтобы поэтапно снизить зависимость государственного бюджета Азербайджана от нефти. Мы уже затронули результаты 2026 года, я хочу озвучить цифры по следующему периоду. Если в прошлом году доля нефти в госбюджете составляла 48%, то мы прогнозируем, что в этом году при исполнении эта доля снизится до 42-43%. В прогнозе она составляет 42,6%, мы полагаем, что при исполнении будет в диапазоне 42-43%. В 2030 году мы планируем, что эта цифра составит всего 30 процентов. Это очень серьезное изменение в госбюджете. Всего за 5-летний период показатель снижается с 48 до 30% и уже 70% госбюджета будет обеспечиваться за счет ненефтяных доходов», – добавил министр.