Центр «Досье» опубликовал расследование о предполагаемых попытках Кремля повлиять на парламентские выборы в Армении, намеченные на 7 июня 2026 года. В материале утверждается, что связанные с администрацией президента России политологи и политтехнологи работали сразу с несколькими армянскими политическими проектами, пытаясь ослабить позиции премьер-министра Никола Пашиняна и сформировать после выборов более лояльную Москве коалицию.

Авторы расследования обращают внимание на встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле в апреле 2026 года. Тогда российский президент заявил, что некоторые пророссийские политики в Армении находятся под арестом, несмотря на наличие российских паспортов. Пашинян в ответ отверг наличие политзаключённых и заявил о сохранении демократических свобод в стране.

Как утверждает «Досье», несмотря на публичные заявления Москвы о невмешательстве во внутренние дела Армении, российская сторона параллельно работала над несколькими политическими сценариями. Главной ставкой Кремля, по данным расследования, стал российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян и его партия «Сильная Армения».

Согласно внутренним документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, российские политтехнологи ещё с 2023 года обсуждали необходимость поиска новых политических сил в Армении, которые могли бы помешать дальнейшему сближению Еревана с ЕС и США. В качестве одного из перспективных направлений рассматривалась опора на армянских бизнесменов и диаспору, связанную с Россией.

В документах, опубликованных «Досье», говорится, что политтехнологи предлагали усилить роль Армянской апостольской церкви и диаспоры, создать единый медиацентр оппозиции, а также продвигать концепцию «Прекрасной Армении будущего» как альтернативу политическому курсу Пашиняна. Отдельное внимание уделялось попыткам изменить негативное отношение армянского общества к России через гуманитарные, образовательные и культурные инициативы.

После ареста Самвела Карапетяна летом 2025 года, когда против него были выдвинуты обвинения в призывах к захвату власти, вокруг бизнесмена начала формироваться политическая кампания. В документах упоминаются планы по созданию медиахолдинга, телеканала и нового политического движения. Сам Карапетян впоследствии возглавил партию «Сильная Армения», находясь под арестом.

При этом сами российские политологи, как утверждается в расследовании, со временем начали сомневаться в перспективах Карапетяна. В аналитических записках отмечалось, что в армянском обществе он всё сильнее воспринимается как кандидат Кремля, а его тесные связи с Россией и бизнес-контакты с «Газпромом» создают дополнительные риски, включая возможные санкции со стороны Запада.

Дополнительный репутационный удар по партии нанесли заявления сына Карапетяна — Саргиса Карапетяна, предложившего создать «министерство секса» для решения демографических проблем Армении. Скандал получил широкий резонанс и, как отмечают авторы расследования, негативно сказался на рейтингах политической силы.

В качестве альтернативной фигуры российские политтехнологи параллельно продвигали бывшего омбудсмена Армана Татояна. Его позиционировали как более умеренного и менее токсичного политика с низким антирейтингом и репутацией правозащитника. Для Татояна, по данным «Досье», была подготовлена отдельная масштабная кампания, включавшая наружную рекламу, работу со СМИ, исследования, агитационные сети и взаимодействие с диаспорой.

В материалах расследования также говорится, что Москва рассматривала вариант коалиции Татояна и Карапетяна после выборов. Предполагалось, что такой союз сможет объединить протестный электорат без участия представителей старой армянской оппозиции, связанных с экс-президентом Робертом Кочаряном.

Кроме того, российские политтехнологи разработали две информационные кампании — «За любого кроме Пашиняна» и «Приходи». Первая была направлена на консолидацию протестных голосов вокруг оппозиционных кандидатов, вторая — на повышение явки через акцент на темах бедности, коррупции и усталости общества от действующей власти.