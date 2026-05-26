Ереван и Вашингтон подпишут окончательное соглашение по TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») в течение нескольких недель. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.

«Всего через четыре месяца после последнего документа по TRIPP у нас есть уже межгосударственное соглашение, которое по статусу намного выше и солиднее, чем меморандум. Документ парафирован, и я уверен, что в скором времени парафированный документ будет подписан», – сказал Мирзоян.

По его словам, текст соглашения полностью согласован, сторонам остается пройти лишь технические процедуры внутри своих стран. «Я даже не буду избегать упоминания сроков подписания. Это вопрос нескольких недель», – добавил дипломат.

В ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США во вторник парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP и устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.