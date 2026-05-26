США планируют поставки Армении американской военной техники и вспомогательного оборудования в рамках правительственной программы военного экспорта. Об этом говорится в Хартии о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами, подписанной 26 мая в Ереване.

В документе отмечается, что взаимодействие Армении и США в сфере обороны и безопасности рассматривается как фактор, способствующий укреплению не только двусторонних отношений, но и стабильности в регионе в целом.

«Признавая сохранение угроз глобальному миру и стабильности, Соединенные Штаты и Армения намерены расширить сотрудничество в области обороны и безопасности, направленное, помимо прочего, на продажу Армении американской военной техники и вспомогательного оборудования в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS). А также на потенциальные инвестиции в армянскую армию посредством участия в профессиональных военных учебных курсах, включая, помимо прочего, Международную программу военного образования и подготовки (IMET)», – говорится в документе.

Подчеркивается, что для достижения этих целей Вашингтон и Ереван планируют на регулярной основе проводить двусторонние консультации по вопросам обороны.