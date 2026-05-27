Президент России Владимир Путин опубликовал статью в газете «Казахстанская правда» в преддверии государственного визита в Астану, в которой подробно остановился на стратегическом партнерстве Москвы и Казахстана.

Путин отметил, что Каспийский трубопроводный консорциум через территорию России обеспечивает поставки более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. По его словам, общий объем российских инвестиций в экономику Казахстана достиг почти 30 млрд долларов.

Российский президент также сообщил, что с участием «Газпрома» планируется оптимизация газотранспортной инфраструктуры Казахстана для устойчивого энергоснабжения страны.

Отдельно Путин выделил сотрудничество в космической сфере, назвав важным совместным проектом запуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар».

В статье подчеркивается, что партнерство двух стран строится на принципах взаимного уважения и доверия. Путин заявил, что у него с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сложились «действительно дружеские, искренние отношения».

Президент РФ также отметил важность работы России и Казахстана в международных объединениях в условиях «геополитической турбулентности» и подчеркнул значение развития транспортных коридоров Север — Юг и Европа — Западный Китай.

Кроме того, Путин сообщил о договоренности открыть в Астане второй образовательный комплекс «Сириус». Школу «Казахстан — Сириус» и Центр по работе с талантливыми детьми и молодежью планируется открыть к 2029 году.

Помимо этого, Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров, которых выпустят в дикую природу в рамках программы восстановления популяции.