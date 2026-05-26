Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение по проекту TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») готово к подписанию. Об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, текст соглашения полностью согласован и может быть подписан в ближайшее время.

«Это означает, что Республика Армения преодолевает блокаду, Республика Армения больше не будет блокированным государством, а из тупика конфликта превратится в перекресток мира», – отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что реализация проекта TRIPP позволит Армении «получить прямой доступ к международным железнодорожным сетям».