Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорк с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках рабочего визита.

Как сообщил глава азербайджанского МИД в соцсети Х, стороны обсудили динамичное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной и многосторонней сферах.

Байрамов отметил, что стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению связей между двумя странами.