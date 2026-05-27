Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в случае достижения соглашения между США и Ираном оно должно быть вынесено на рассмотрение Совета Безопасности ООН для придания ему международной легитимности.

По словам Ван И, ключевым условием урегулирования ситуации остаются переговоры между США и Ираном. Он отметил, что Китай поддерживает посреднические усилия Пакистана и других государств, рассчитывая, что стороны продолжат курс на прекращение огня и «двигаться навстречу друг другу».

Глава китайской дипломатии также подчеркнул, что Пекин последовательно работает над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

«Председатель Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов, указав направление для поддержания и продвижения мира на Ближнем Востоке. Мы поддерживаем коммуникацию и координацию с основными заинтересованными сторонами, а также с важными международными и региональными партнерами», – добавил он.

Ван И подчеркнул, что Китай выступает за соблюдение суверенитета, территориальной целостности и безопасности всех стран региона, защиту гражданской инфраструктуры, гарантии безопасности для энергетической инфраструктуры и свободного прохода судов. Кроме того, отметил он, КНР считает необходимым выполнение положений режима ядерного нераспространения.