Азербайджан 26 мая завершил процедуру ратификации Конвенции Совета Европы (СЕ) против торговли человеческими органами, говорится в заявлении на сайте СЕ.

«Азербайджан стал 16-й страной, присоединившейся к Конвенции. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года», – говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге поздравил Азербайджан и постоянного представителя страны при СЕ, посла Фахраддина Исмаилова, с ратификацией Конвенции. Он поблагодарил Азербайджан «за приверженность укреплению прав человека и международного сотрудничества».

Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами была принята в 2015 году и вступила в силу в 2018-м. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконное изъятие, продажу и посредничество в торговле человеческими органами, а также меры по защите пострадавших и международное сотрудничество в борьбе с такими преступлениями.