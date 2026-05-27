Компания DFS Aviation Services и поставщик аэронавигационных услуг Azeraeronavigation расширили свое стратегическое партнерство. Соглашение, подписанное во время выставки Airspace World 2026, направлено на модернизацию инфраструктуры управления воздушным движением в Азербайджане, сообщает Aerotelegraph.

Две компании уже много лет сотрудничают в области технологий управления воздушным движением, обучения и цифровых систем. В апреле этого года в Национальной авиационной академии в Баку был открыт новый учебный центр, построенный в соответствии со стандартами DFS Deutsche Flugsicherung.

Платформа DFS Phoenix следующего поколения будет внедрена в азербайджанских аэропортах и ​​в рамках национальной системы управления воздушным пространством. Системы призваны улучшить цифровую интеграцию, оперативную гибкость и международную координацию.

Сообщается, что на первом этапе проекта будут модернизированы системы управления воздушным движением в международных аэропортах Нахчывана и Гянджи. Планируется внедрение новых функций обработки полетных данных и улучшение взаимодействия с соседними странами.

Ввод в эксплуатацию первых систем планируется поэтапным, начиная с 2027 года.