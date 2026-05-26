США и Армения намерены взаимодействовать в сфере укрепления свободы и противодействия внешней враждебной пропаганде, следует из Хартии о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной в Ереване.

«Признавая значительные достижения Армении на сегодняшний день, Соединенные Штаты и Армения намерены сотрудничать в продвижении свободы и доступа к объективным новостям и информации, в том числе в противодействии враждебной пропаганде извне», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Армении.

Документ подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио.